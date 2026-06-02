2 июня 2026, вторник, 10:48
Блокировка VPN ударила по российским IT-компаниям

  • 2.06.2026, 10:27
Под удар попала инфраструктура разработки ПО.

Решение российских властей усилить борьбу с VPN-трафиком в России ударило по разработчикам программного обеспечения. Программисты стали испытывать трудности с доступом к репозиториям открытого кода (open source), системам управления его версиями, библиотекам, а также средам разработки с облачными компонентами, рассказали «Коммерсанту» в нескольких IT-компаниях. «Фактически речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами», — отметил руководитель отдела администрирования и DevOps группы компаний Softline Александр Демин.

При этом решения на базе open source в отечественной IT-отрасли наиболее популярны. В частности, в продуктах молодых вендоров из реестра Минцифры доля таких проектов может доходить до 50–90%. Если раньше российские разработчики сталкивались с блокировками со стороны зарубежных игроков, то теперь к ним прибавились ограничения внутри страны, говорит IT-директор «КОРУС Консалтинг» Максим Копов. По словам ведущего специалиста отдела исследовательских разработок IT-компании «Стахановец» Алексея Миронова, трудности появились в феврале—марте 2026 года. К этому моменту Роскомнадзор начал активно ограничивать работу VPN внутри страны.

В ведомстве заявили «Коммерсанту», что доступ к зарубежным сервисам с использованием необходимых российским организациям протоколов VPN предоставляется по их заявкам. В списке исключений внесены уже более 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. организаций, в том числе разработчиков. Несмотря на это, в ассоциации «Руссофт» отметили, что попытки блокировок ряда стандартных протоколов со стороны Роскомнадзора нарушают нормальную работу сети и создают проблемы для разработчиков.

Речь идет не только о недоступности отдельных сервисов, но и о деградации привычных процессов — прерываются соединения с репозитариями, падает скорость загрузки, возникают ошибки при синхронизации кода, подчеркнул Демин. При этом, по его словам, сервис может работать, а затем становиться недоступным, что усложняет планирование. На данный момент операции, которые занимали около десяти минут и проходили в автоматизированном режиме, могут длиться несколько часов и требовать участия администратора или разработчика, говорит Копов. Он добавил, что это увеличивает расходы, которые ведут к удорожанию конечного продукта либо ограничивают его развитие.

В апреле российские IT-компании призвали власти пересмотреть политику блокировок VPN в России, предупредив, что в стране уже «нарушилась работоспособность интернета», а в будущем аварий станет еще больше. Бизнес также отмечал, что сами по себе блокировки VPN не решают проблему доступа к запрещенным ресурсам, поскольку для этой цели можно пользоваться другими сервисами.

