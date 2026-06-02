Вода в минской Цнянке внезапно изменила цвет
- 2.06.2026, 11:12
В охране природы раскрыли причину.
Минчане обеспокоены – вода в одном из любимых водоемов столицы приобрела необычный цвет. Случилось это у береговой линии Цнянского водохранилища.
В Минском городском комитете природы объяснил почему так произошло, передает БелТА.
Люди сочли, что причина необычного явления на столичной Цнянке – в сбросе неустановленных веществ, ведь рядом располагаются жилые дома и крупная стройка целого микрорайона.
Прибывшие на место сотрудники Мингоркомприроды, не обнаружили подтверждения предположению. Они объяснили это возникновением метафитонных матов.
«Цвет воды в этот период объясняется появлением метафитонных матов. Плывущий по поверхности метафитон, особенно у берега, визуально воспринимается как антропогенное загрязнение, хотя образуется в ходе естественного процесса», – сообщили представители комитета.
Кислорода в поверхностных водных объектах также оказалось достаточно. Такие исследования тоже были проведены.
По словам Мингоркомприроды, метафитон – «всплывшие на поверхность фрагменты биообрастаний дна и подводных поверхностей либо собравшийся на водной глади планктон». Он состоит из водорослей, бактерий и мертвого органического вещества, беспозвоночных и грибов.
Представители природоохранной организации пообещали продолжить наблюдение за состоянием водоема.