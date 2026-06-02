закрыть
2 июня 2026, вторник, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вода в минской Цнянке внезапно изменила цвет

  • 2.06.2026, 11:12
Вода в минской Цнянке внезапно изменила цвет
Фото: Минприроды

В охране природы раскрыли причину.

Минчане обеспокоены – вода в одном из любимых водоемов столицы приобрела необычный цвет. Случилось это у береговой линии Цнянского водохранилища.

В Минском городском комитете природы объяснил почему так произошло, передает БелТА.

Люди сочли, что причина необычного явления на столичной Цнянке – в сбросе неустановленных веществ, ведь рядом располагаются жилые дома и крупная стройка целого микрорайона.

Прибывшие на место сотрудники Мингоркомприроды, не обнаружили подтверждения предположению. Они объяснили это возникновением метафитонных матов.

«Цвет воды в этот период объясняется появлением метафитонных матов. Плывущий по поверхности метафитон, особенно у берега, визуально воспринимается как антропогенное загрязнение, хотя образуется в ходе естественного процесса», – сообщили представители комитета.

Кислорода в поверхностных водных объектах также оказалось достаточно. Такие исследования тоже были проведены.

По словам Мингоркомприроды, метафитон – «всплывшие на поверхность фрагменты биообрастаний дна и подводных поверхностей либо собравшийся на водной глади планктон». Он состоит из водорослей, бактерий и мертвого органического вещества, беспозвоночных и грибов.

Представители природоохранной организации пообещали продолжить наблюдение за состоянием водоема.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко