Вода в минской Цнянке внезапно изменила цвет 2.06.2026, 11:12

Фото: Минприроды

В охране природы раскрыли причину.

Минчане обеспокоены – вода в одном из любимых водоемов столицы приобрела необычный цвет. Случилось это у береговой линии Цнянского водохранилища.

В Минском городском комитете природы объяснил почему так произошло, передает БелТА.

Люди сочли, что причина необычного явления на столичной Цнянке – в сбросе неустановленных веществ, ведь рядом располагаются жилые дома и крупная стройка целого микрорайона.

Прибывшие на место сотрудники Мингоркомприроды, не обнаружили подтверждения предположению. Они объяснили это возникновением метафитонных матов.

«Цвет воды в этот период объясняется появлением метафитонных матов. Плывущий по поверхности метафитон, особенно у берега, визуально воспринимается как антропогенное загрязнение, хотя образуется в ходе естественного процесса», – сообщили представители комитета.

Кислорода в поверхностных водных объектах также оказалось достаточно. Такие исследования тоже были проведены.

По словам Мингоркомприроды, метафитон – «всплывшие на поверхность фрагменты биообрастаний дна и подводных поверхностей либо собравшийся на водной глади планктон». Он состоит из водорослей, бактерий и мертвого органического вещества, беспозвоночных и грибов.

Представители природоохранной организации пообещали продолжить наблюдение за состоянием водоема.

