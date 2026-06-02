Путин невероятно слаб

2.06.2026, 11:43

Почему Кремль боится остановить войну.

В последние дни появилась масса публикаций о том, что до ноября наступит мир, потому что Трампу нужно что-то решить перед выборами в Конгресс и Сенат. Наиболее радикальная версия вообще предлагает конспирологическую теорию о том, что Путин договорится с Трампом, что прекратит войну на некоторое время, чтобы республиканцы победили.

К сожалению, все это имеет минимальное отношение к реальной жизни. Почему?

Во-первых, у Трампа нет реалистичных рычагов влияния на Путина, которые бы заставили Путина закончить войну. Их просто не существует, кто бы там что ни говорил.

Во-вторых, Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слаб. А он не может себе это позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом — мифические.

В-третьих, победа демократов в обеих палатах может быть выгодной Путину, ведь это лишь усилит турбулентность в американской политике. И что не менее важно, не стоит слишком переоценивать украинский фактор в избирательных раскладах.

В-четвертых, пока не решен вопрос с открытием Ормузского пролива, у Трампа есть слишком мало причин давить на Россию. Ведь российская нефть частично балансирует нехватку нефти из Персидского залива.

А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних вводных, могут оказать либо Китай, либо совместно Китай и США.

Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах.

Вадим Денисенко, Facebook

