Путин невероятно слаб1
- Вадим Денисенко
- 2.06.2026, 11:43
Почему Кремль боится остановить войну.
В последние дни появилась масса публикаций о том, что до ноября наступит мир, потому что Трампу нужно что-то решить перед выборами в Конгресс и Сенат. Наиболее радикальная версия вообще предлагает конспирологическую теорию о том, что Путин договорится с Трампом, что прекратит войну на некоторое время, чтобы республиканцы победили.
К сожалению, все это имеет минимальное отношение к реальной жизни. Почему?
Во-первых, у Трампа нет реалистичных рычагов влияния на Путина, которые бы заставили Путина закончить войну. Их просто не существует, кто бы там что ни говорил.
Во-вторых, Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слаб. А он не может себе это позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом — мифические.
В-третьих, победа демократов в обеих палатах может быть выгодной Путину, ведь это лишь усилит турбулентность в американской политике. И что не менее важно, не стоит слишком переоценивать украинский фактор в избирательных раскладах.
В-четвертых, пока не решен вопрос с открытием Ормузского пролива, у Трампа есть слишком мало причин давить на Россию. Ведь российская нефть частично балансирует нехватку нефти из Персидского залива.
А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних вводных, могут оказать либо Китай, либо совместно Китай и США.
Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах.
Вадим Денисенко, Facebook