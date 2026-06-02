В Могилевской области выставили на торги деревенский туалет 2.06.2026, 12:04

иллюстративное фото

Фото: wirestock / Magnific.com

Цена объекта недвижимости удивляет.

В Могилевской области ищут нового владельца для объекта недвижимости весьма специфического назначения.

В деревне Гронов Чериковского района на торги выставили деревенский туалет.

Объявление о продаже появилось на площадке «БелЮрОбеспечение», обратил внимание Telegram-канал «МогилевОнлайн».

Фото: "БелЮрОбеспечение"

На фото объект выглядит весьма непритязательно: небольшое кирпичное строение и деревянный забор вокруг.

При этом просят за него совсем не символическую сумму – примерно как за хороший смартфон.

Начальная стоимость туалета составляет 3440 рублей. Почему его оценили именно так, в объявлении не объясняется.

Известно лишь, что постройка продается как арестованное имущество – за долги.

Ранее она принадлежала предприятию «Чериковская передвижная механизированная колонна №280».

Потенциальному покупателю стоит внимательно изучить условия продажи.

В карточке лота указано, что туалет расположен на участке площадью 0,6 га. Однако земля в состав имущества не входит, поэтому новому владельцу достанется только сама постройка.

Есть и еще одно условие. После завершения торгов победитель должен полностью рассчитаться за покупку в течение 10 рабочих дней.

