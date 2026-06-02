В Могилевской области выставили на торги деревенский туалет
- 2.06.2026, 12:04
Цена объекта недвижимости удивляет.
В Могилевской области ищут нового владельца для объекта недвижимости весьма специфического назначения.
В деревне Гронов Чериковского района на торги выставили деревенский туалет.
Объявление о продаже появилось на площадке «БелЮрОбеспечение», обратил внимание Telegram-канал «МогилевОнлайн».
На фото объект выглядит весьма непритязательно: небольшое кирпичное строение и деревянный забор вокруг.
При этом просят за него совсем не символическую сумму – примерно как за хороший смартфон.
Начальная стоимость туалета составляет 3440 рублей. Почему его оценили именно так, в объявлении не объясняется.
Известно лишь, что постройка продается как арестованное имущество – за долги.
Ранее она принадлежала предприятию «Чериковская передвижная механизированная колонна №280».
Потенциальному покупателю стоит внимательно изучить условия продажи.
В карточке лота указано, что туалет расположен на участке площадью 0,6 га. Однако земля в состав имущества не входит, поэтому новому владельцу достанется только сама постройка.
Есть и еще одно условие. После завершения торгов победитель должен полностью рассчитаться за покупку в течение 10 рабочих дней.