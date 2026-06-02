Продажи белорусского бензина в России выросли в 26 раз 4 2.06.2026, 12:49

1,140

Режим Лукашенко спасает Кремль от последствий ударов ВСУ.

Продажи бензина белорусских НПЗ на Петербургской бирже в мае 2026 года резко выросли по сравнению с прошлым годом.

По данным Национального биржевого ценового агентства, суммарный объем реализации автобензина производства НПЗ Беларуси в мае составил 23,64 тыс. тонн. В мае 2025 года показатель был почти символическим — 0,9 тыс. тонн. Таким образом, за год продажи выросли в 26 раз, пишет ТАСС.

Фактически режим Лукашенко компенсирует России потери от ударов ВСУ по НПЗ и зарабатывает на этом деньги.

Рост заметен и к апрелю 2026 года: в мае белорусского бензина продали на 3,36 тыс. тонн больше, или на 16,6%.

Увеличились и продажи белорусского дизельного топлива. В мае на бирже реализовали 49,86 тыс. тонн дизеля производства белорусских НПЗ против 15,54 тыс. тонн годом ранее. Это примерно трехкратный рост. По сравнению с апрелем объем также значительно вырос: тогда было продано 15,12 тыс. тонн.

В Национальном биржевом ценовом агентстве отметили, что белорусское топливо поддерживает обеспечение внутреннего российского рынка в период высокого спроса. В качестве примера там привели конец 2025 года: тогда максимальные объемы продаж белорусского бензина приходились на октябрь-декабрь и составляли от 35,34 тыс. до 37,2 тыс. тонн.

