2 июня 2026, вторник, 13:58
Мариуш Машкевич: Ответ НАТО на нападение РФ должен быть мгновенным

  • 2.06.2026, 13:20
Мариуш Машкевич
Фото: RFE/RL

Польский дипломат оценил угрозу атаки России на страны Балтии.

Разведки ряда стран предупреждают о риске нападения России на страны Балтии, в том числе с территории Беларуси.

Польский дипломат, посол в Беларуси в 1998–2002 годах Мариуш Машкевич в интервью сайту Charter97.org объяснил, как в таком случае должна действовать Польша и НАТО:

— Я бы хотел, чтобы на любую агрессию со стороны РФ был мгновенный ответ. Чтобы реакция Польши, как и других стран НАТО, в случае нападения на страны Балтии — на Литву, Латвию или Эстонию — была мгновенной.

К счастью, у нас есть техническая возможность. Я имею в виду авиацию НАТО, которая обороняет небо над Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Надеюсь, эта угроза для россиян очевидна, и они два-три раза подумают, прежде чем сделать такой шаг.

Естественно, у них есть аппетит подразнить НАТО или проверить стойкость Альянса. У РФ есть аппетит на то, чтобы вырезать что-то, связанное с так называемым Сувалкским коридором или коридором в сторону Калининграда. У Кремля есть надежда, что, возможно, удастся что-то выиграть, увидев слабость или момент колебания.

Но я думаю, что этого не будет. Страны Балтии — наши союзники по Альянсу — должны каждый день чувствовать, что весь Альянс, вся Европа, практически весь союз стоит за их плечами.

