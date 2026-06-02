2 июня 2026, вторник, 13:59
Легендарный Ford Escort вернули к жизни

  • 2.06.2026, 13:16
фото: focus.ua

В продажу возвращается заряженная версия XR3i.

Ford Escort 1986 года получил новую жизнь. В продажу возвращается заряженная версия модели XR3i с увеличенной до 150 сил мощностью.

Новый Ford Escort XR3i — проект британской компании Tolman Engineering, которая ранее уже возродила Peugeot 205 GTi. О Auto Express.

Трехдверные хэтчбеки Ford Escort четвертого поколения реставрируют, модернизируют до уровня XR3i и немного осовременивают. При этом автомобиль фактически не меняется снаружи и внутри — его выдают разве что более крупные 15-дюймовые диски и опциональные светодиодные лампы в фарах.

Мощность выросла со 105 до 150 сил, а звук стал более сочным. Как и прежде, Ford Escort XR3i оснащен 5-ступенчатой механической КПП.

К тому же, усовершенствовали подвеску, установив новые передний стабилизатор и амортизаторы Bilstein. Появились и современные тормоза от AP Racing. Также кузов усилили дополнительными элементами жесткости.

