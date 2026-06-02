«Ушел и не жалею» 2.06.2026, 13:23

1,238

Почему на БЖД не хватает работников?

Минское отделение БелЖД обратилось к посреднической компании с запросом на подбор трудовых мигрантов из Непала и Пакистана, но желающих работать не нашлось. Что касается белорусов, многие увольняются с предприятия. Подписчики канала Charter97.org в TikTok в комментариях к новости рассказали, почему так происходит:

— Надо своих рабочих ценить.

— Будут деньги, найдут работников.

— Это мало 1000 рублей.

— У нас в деревне зарплата 500 рублей. И это без выходных, в колхозе.

— 27 лет отдал БЖД. Ушел туда, где ценят людей. Даже не жалею.

— Я сам работаю. Монтер пути, 15 лет, зарплата маленькая, буду сам увольняться.

— Нет, конечно, за 1000 работать никто не будет.

— Отработал 10 лет, ушел из БЖД, и не жалею.

— Для новых людей — 1000 рублей. Кто со стажем — получают около 2000. Чтобы люди шли повышение зарплаты нужно. Никто не пойдет на маленькую зарплату.

— Скорее мы уже поедем в Непал.

— Своим людям надо заплатить достойную зарплату, и пойдут люди. Никто за такую зарплату не будет махать молотком, ломом, кувалдой целый день на жаре, морозе, дожде, снегу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com