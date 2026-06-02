«Ушел и не жалею»
- 2.06.2026, 13:23
Почему на БЖД не хватает работников?
Минское отделение БелЖД обратилось к посреднической компании с запросом на подбор трудовых мигрантов из Непала и Пакистана, но желающих работать не нашлось. Что касается белорусов, многие увольняются с предприятия. Подписчики канала Charter97.org в TikTok в комментариях к новости рассказали, почему так происходит:
— Надо своих рабочих ценить.
— Будут деньги, найдут работников.
— Это мало 1000 рублей.
— У нас в деревне зарплата 500 рублей. И это без выходных, в колхозе.
— 27 лет отдал БЖД. Ушел туда, где ценят людей. Даже не жалею.
— Я сам работаю. Монтер пути, 15 лет, зарплата маленькая, буду сам увольняться.
— Нет, конечно, за 1000 работать никто не будет.
— Отработал 10 лет, ушел из БЖД, и не жалею.
— Для новых людей — 1000 рублей. Кто со стажем — получают около 2000. Чтобы люди шли повышение зарплаты нужно. Никто не пойдет на маленькую зарплату.
— Скорее мы уже поедем в Непал.
— Своим людям надо заплатить достойную зарплату, и пойдут люди. Никто за такую зарплату не будет махать молотком, ломом, кувалдой целый день на жаре, морозе, дожде, снегу.