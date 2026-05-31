Рабочие из Пакистана и Непала отказались работать на БелЖД
- 31.05.2026, 20:20
Не совпали зарплатные ожидания.
Минское отделение БелЖД обратилось к посреднической компании с запросом на подбор трудовых мигрантов из Непала и Пакистана, следует из документов, опубликованных «Сообществом железнодорожников Беларуси». Речь идёт о вакансиях монтеров пути, станционных рабочих и мойщиков-уборщиков подвижного состава, при этом требование знания русского языка в перечне условий отсутствует.
Как отмечается, ещё осенью прошлого года в БелЖД считали привлечение трудовых мигрантов нецелесообразным, указывая во внутренних документах на возможные риски для коллективов, дополнительные расходы и сомнительный экономический эффект. Однако менее чем за год подход к вопросу, по данным источников, существенно изменился.
Согласно опубликованным материалам, Минское отделение железной дороги направило запрос в ООО «Станопринт Интернешнл», зарегистрированное в марте 2026 года, с просьбой подобрать иностранных работников на должности, не требующие высокой квалификации. В списке — 20 монтеров пути, 8 станционных рабочих и 8 уборщиков подвижного состава. Владение русским языком указано как необязательное условие.
При этом переговоры осложнились на этапе обсуждения оплаты труда. БелЖД предлагала зарплату на уровне 950–980 рублей, однако посредник заявил, что за такие суммы работников из Южной Азии найти невозможно. В ответ было обозначено требование не менее 1500 рублей «на руки», а также гарантии сверхурочной занятости.
В представленном коммерческом предложении говорится, что общие затраты на одного работника могут составить порядка 2900–3200 рублей с учётом расходов на перелёт, проживание, медицинскую страховку, оформление документов и другие сопутствующие издержки.
Отдельно в документе описываются «преимущества» привлечения работников из Непала и Пакистана — в том числе высокая трудовая дисциплина, низкая конфликтность и зависимость от работодателя, что, по сути, делает их более управляемым персоналом.
В «Сообществе железнодорожников Беларуси» заявляют, что ситуация отражает кадровые проблемы отрасли и связывают их с оттоком специалистов и последствиями событий последних лет, включая увольнения и давление на сотрудников, начавшиеся после 2020 года.