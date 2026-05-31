Рабочие из Пакистана и Непала отказались работать на БелЖД 31.05.2026, 20:20

Не совпали зарплатные ожидания.

Минское отделение БелЖД обратилось к посреднической компании с запросом на подбор трудовых мигрантов из Непала и Пакистана, следует из документов, опубликованных «Сообществом железнодорожников Беларуси». Речь идёт о вакансиях монтеров пути, станционных рабочих и мойщиков-уборщиков подвижного состава, при этом требование знания русского языка в перечне условий отсутствует.

Как отмечается, ещё осенью прошлого года в БелЖД считали привлечение трудовых мигрантов нецелесообразным, указывая во внутренних документах на возможные риски для коллективов, дополнительные расходы и сомнительный экономический эффект. Однако менее чем за год подход к вопросу, по данным источников, существенно изменился.

Согласно опубликованным материалам, Минское отделение железной дороги направило запрос в ООО «Станопринт Интернешнл», зарегистрированное в марте 2026 года, с просьбой подобрать иностранных работников на должности, не требующие высокой квалификации. В списке — 20 монтеров пути, 8 станционных рабочих и 8 уборщиков подвижного состава. Владение русским языком указано как необязательное условие.

Фото: belzhd.info

Фото: belzhd.info

При этом переговоры осложнились на этапе обсуждения оплаты труда. БелЖД предлагала зарплату на уровне 950–980 рублей, однако посредник заявил, что за такие суммы работников из Южной Азии найти невозможно. В ответ было обозначено требование не менее 1500 рублей «на руки», а также гарантии сверхурочной занятости.

В представленном коммерческом предложении говорится, что общие затраты на одного работника могут составить порядка 2900–3200 рублей с учётом расходов на перелёт, проживание, медицинскую страховку, оформление документов и другие сопутствующие издержки.

Отдельно в документе описываются «преимущества» привлечения работников из Непала и Пакистана — в том числе высокая трудовая дисциплина, низкая конфликтность и зависимость от работодателя, что, по сути, делает их более управляемым персоналом.

В «Сообществе железнодорожников Беларуси» заявляют, что ситуация отражает кадровые проблемы отрасли и связывают их с оттоком специалистов и последствиями событий последних лет, включая увольнения и давление на сотрудников, начавшиеся после 2020 года.

Фото: belzhd.info

Фото: belzhd.info

Фото: belzhd.info

Фото: belzhd.info

Фото: belzhd.info

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com