Названа диета для здоровья мозга 2 31.05.2026, 19:53

Португальские ученые пришли к выводу, что кетогенная диета может не только способствовать снижению веса, но и снижать риск нейродегенеративных заболеваний. Работа опубликована в журнале Translational Neurodegeneration (TN).

Исследователи проанализировали десятки научных работ, посвященных влиянию кетогенной диеты на развитие болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и болезни Гентингтона.

Кетогенная диета предполагает резкое ограничение углеводов и увеличение доли жиров в рационе. В результате организм переходит в состояние кетоза, при котором основным источником энергии становятся не углеводы, а кетоновые тела, образующиеся при расщеплении жиров.

По словам авторов обзора, нарушения обмена глюкозы лежат в основе многих нейродегенеративных заболеваний. В таких условиях кетоновые тела могут служить для мозга альтернативным источником энергии.

Ряд исследований показал, что при болезни Альцгеймера кетоны способны частично компенсировать энергетический дефицит нервных клеток и поддерживать их работу. Кроме того, эксперименты на животных свидетельствуют, что кетоз может уменьшать воспаление, усиливать аутофагию — процесс удаления поврежденных клеточных структур — и способствовать развитию кишечных бактерий, связанных с более эффективной работой мозга.

По мнению ученых, кетогенная диета может стать дополнительным методом поддержки пациентов с нейродегенеративными заболеваниями наряду с существующими способами лечения.

Однако исследователи подчеркивают, что большинство имеющихся данных получено в экспериментах на животных. Полноценные клинические испытания с участием людей пока немногочисленны, поэтому говорить о доказанной эффективности такого подхода преждевременно.

Кроме того, кетогенная диета считается одной из самых сложных для длительного соблюдения. Она может вызывать запоры, бессонницу и повышение уровня холестерина.

