Россиянин арендовал в Беларуси авто и получил астрономическую сумму штрафов за превышение скорости 4 31.05.2026, 13:11

3,700

В семь раз больше, чем заплатил за прокат.

Ирина — предпринимательница, которая сдает авто напрокат. На днях в Threads женщина рассказала, как мужчина арендовал у нее на сутки машину и «собрал» в этот день штрафов на сумму, более чем в семь раз превышающую ту, что заплатил за прокат, пишет «Зеркало».

Пост, который сделала Ирина в Threads, лаконичен. «Сутки аренды стоили 160 бел. рублей», — написала она и рядом прикрепила снимок с четырьмя штрафами за превышение скорости. Как становится ясно из сообщений женщины в комментариях, выше нормы гонял человек, который арендовал у нее машину. За день проката он отдал 160 рублей, а штрафов получил на 1215 рублей.

Кто-то из пользователей пошутил: «Друзья из России на выходных. Классика!», и оказалось, что попал в точку.

— Просто гражданин России в Беларуси, — в одном из комментариев отметила Ирина.

Судя по информации на квитанциях, мужчина ездил на Volkswagen Jetta. На четырех участках дороги, где максимальная скорость 90 км/ч, водитель гнал 125 км/ч, 132 км/ч, 135 км/ч и даже 141 км/ч. Тем самым он превышал допустимую норму на 35−51 км/ч.

Три штрафа ему выписали на 360 рублей, один на 135. На двух квитанциях видно, что оплатить их нужно до 26 июня.

В комментариях Ирина объяснила, что оплачивать лихую езду будет не она, а человек, арендовавший машину. Просто сначала данные о штрафе приходят ей как владелице авто.

— [Дальше] процесс такой: пишу заявление в ГАИ, прикладываю договор. С нас штрафы списывают и отправляют им <…>, — объяснила механизм автор поста. -

Каким именно способом ГАИ их (речь о россиянах. — Прим. ред.) оповещает, я не знаю, но в Россию штрафы до клиентов доходят. Я сама на всякий случай тоже их (клиентов. — Прим. ред.) предупреждаю, чтобы не было сюрприза при следующем посещении Беларуси.

В комментарии женщина также отметила, что иностранцам, которые не оплатили штраф за превышение скорости в Беларуси, могут запретить въезд в нашу страну. Такая норма указана в ч. 1 ст. 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Кто-то из участников беседы поинтересовался у Ирины: «Они же оплатят? Кто брал в аренду».

— Оплатят или нет — это их проблемы. Не оплатят, значит, получат запрет на въезд в Беларусь, — ответила она.

За день пост женщины собрал более 230 тысяч просмотров и свыше 300 комментариев. В них немало пользователей высказались в адрес лихача:

«В черные списки таких клиентов надо заносить. И передавать информацию другим, кто занимается сдачей в аренду авто»;

«Арендные авто, наверное, надо прошивать, чтобы больше 90 [км/ч] не ездили»;

«Ну хотели люди пополнить бюджет Республики [Беларусь]. Вот бы еще в договоре аренды был пункт о десятикратном штрафовании любых косяков»;

«Запретить бы вам въезд в страну, раз вести себя не умеете»;

«Не в ту страну летать приехали. ПДД изучайте! Незнание не освобождает от ответственности»;

«Мало»;

«У человека была цель — все камеры на пути поймать?»;

«Такси дешевле».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com