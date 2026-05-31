Удар на 1000+ км вглубь России: поражен ключевой нефтеперекачивающий узел «Лазарево» 1 31.05.2026, 12:35

Появились кадры мощного пожара.

В ночь на 31 мая дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Лазарево» в Кировской области РФ. Объект находится более чем в 1 тыс. км от украинских границ. В Сети уже появились кадры мощного пожара на ЛПДС, передает Dialog.UA.

Успешность удара подтвердил лично губернатор области Александр Соколов. «Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет», - написал он.

Судя по опубликованным кадрам, на станции, предположительно, загорелся резервуарный парк.

Очевидцы наблюдают сильный пожар с клубами черного дыма. «Лазарево» принадлежит российской корпорации «Транснефть». Это ключевой инфраструктурный объект магистральных нефтепроводов в центральной части РФ.

Он перегоняет западносибирскую нефть в сторону Москвы и на экспорт в Беларусь. Он стратегически значим для бесперебойной работы системы магистральных нефтепроводов западного направления.

Фото: t.me/supernova_plus

