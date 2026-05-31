В Китае обнаружили кувшин пива возрастом 2300 лет 31.05.2026, 12:53

иллюстративное фото depositphotos.com

Можно ли его пить?

В ходе раскопок в Северном Китае археологи обнаружили в одном из захоронений рядом с Великой Китайской стеной бронзовый кувшин, наполненный древним пивом, пишет IFLScience.

Гробница возрастом 2300 лет относится к концу периода Воюющих царств (475–221 гг. до н.э.), бурной главе в истории Китая, кульминацией которой стало объединение страны под властью династии Цинь.

Во время ее исследования команда археологов обнаружила бронзовый кувшин с горлышком в форме чеснока, содержащий 3740 миллилитров прозрачной, светло-голубовато-зеленой жидкости без запаха.

Каков был вкус этого древнего напитка?

Команда взяла небольшой образец жидкости вместе с осадком из бутылки и отправила его в лабораторию для химического анализа. Анализ выявил более 2400 органических соединений, что позволило авторам исследования сделать вывод о том, что жидкость, вероятно, была алкогольным напитком.

Микроскопический анализ крахмальных зерен, фитолитов и дрожжей подтвердил это открытие, а наличие проса и тритицеев (пшеницы или ячменя) указывало на то, что это был алкогольный напиток на основе злаков, а не фруктовое вино.

Этот напиток не был бы похож по вкусу на лагер, светлый эль или что-либоиз современного пива. И вряд ли бы вы захотели его попробоать.

В исследовании отмечается, что жидкость была относительно богата молочной, щавелевой и винной кислотами, что указывает на её резкий, кислый вкус – хотя это, вероятно, следствие того, что она пролежала в пыльной гробнице 2300 лет.

Пиво и цивилизация

Считается, что пиво, или что-то подобное, появилось в разных частях света примерно в то время, когда люди впервые начали заниматься земледелием, около 12 000 лет назад.

В некоторых культурах оно, возможно, было церемониальным инструментом, используемым шаманами для вызывания измененных состояний сознания и изменения восприятия. В других оно приобрело более практическую роль как высококалорийный источник пищи, который, благодаря содержанию алкоголя, был свободен от патогенов и гораздо безопаснее для питья, чем загрязненная вода.

Согласно одной из версий, в какой-то момент люди поняли, что если замочить злаковые культуры и оставить их на некоторое время, дикие дрожжи естественным образом сбродят смесь, создав алкогольный напиток – и употребление этой богатой этанолом смеси доставит им удовольствие.

В то же время более спорная теория предполагает, что древние люди изначально были мотивированы заниматься земледелием именно для того, чтобы варить пиво, а не хлеб. Сторонники этой идеи утверждают, что алкоголь может способствовать социальной сплоченности и креативности, что гораздо ценнее для формирующейся культуры, чем просто хлеб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com