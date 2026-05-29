В НАТО отреагировали на попадание дрона РФ в многоэтажку в Румынии

В НАТО отреагировали на попадание дрона РФ в многоэтажку в Румынии12
- 29.05.2026, 9:53
В НАТО отреагировали на падение российского дрона на многоэтажку в Румынии. Страна является членом Североатлантического альянса.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Элисон Гарт в соцсети X.
НАТО осудило Россию
Пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт подчеркнула, что Генеральный секретарь Альянса находится в связи с румынскими властями.
«Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая дронов», - написала она.
Дрон упал на 10-й этаж
Ночь с 28 на 29 мая Россия снова использовала для дроновых ударов по украинским гражданским и инфраструктурным объектам вблизи речной границы с Румынией. Один из беспилотников пересек границу и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галац.
В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже. Пострадали два человека - им оказали помощь на месте. Спасателям удалось быстро потушить пожар.
Что сделала Румыния
Радары страны отследили приближение дронов к воздушному пространству Румынии. В 01:19 в небо подняли два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT.
«Пилоты самолетов имели разрешение на поражение целей в течение всего периода тревоги», - говорится в заявлении Минобороны Румынии.
Это не единственный российский дрон, который атаковал сегодня Румынию В уезде Марамуреш был обнаружен дрон без взрывной нагрузки, сообщил местный вещатель TVR.
Согласно сообщению, БПЛА был большого размера - его размах крыльев достигал трех метров.