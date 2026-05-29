Украина крушит логистику и ПВО оккупантов в глубоком тылу

Украина крушит логистику и ПВО оккупантов в глубоком тылу1
- 29.05.2026, 17:25
«Мадяр» опубликовал видео.
В ночь на 29 мая Силы беспилотных систем Украины продолжили операцию по разрушению военной инфраструктуры противника в глубоком тылу.
По информации Роберта «Мадяра» Бровди были поражены:
- радиолокационная станция "СТ-68" в Феодосии (Крым) и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-С1" в Новофедоровке (Крым). Это уже 27-й и 28-й элементы российской системы ПВО, уничтоженные с начала мая;
- в Макеевке в Донецкой области горели железнодорожные цистерны с топливом;
- в Мариуполе и Рубежном (Луганская область) уничтожены склады материально-технического обеспечения и боеприпасов;
- ликвидирована мобильная огневая группа в районе Хрящеватого Луганской области;
- уничтожена логистика оккупантов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Системные удары украинских беспилотников делают снабжение российских войск все более проблематичным. Логистика на направлениях к фронту осложняется, а постоянные потери техники и складов снижают возможности оккупантов для агрессии против Украины.