В минских Шабанах заметили облака цементной пыли
- 29.05.2026, 15:07
В чем дело?
Минчане несколько дней подряд (27 и 28 мая) отмечали облака из цементной пыли. Фото и видео разлетелись по новостным пабликам.
На фото кажется, что в Шабанах прошелся песчаный смерч. Кроме возможного загрязнения воздуха пыль оседает и на машинах.
Отреагировали на происшествие в Мингоркомприроды. Там заявили, что проводят разбирательства из-за выброса пыли с производственного объекта на ул. Селицкого.
Отбором проб будет заниматься лаборатория Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.
«В случае выявления превышений загрязняющих веществ в отношении виновных лиц будут приняты меры воздействия в соответствии с действующим законодательством», – заявили в столичной организации.