29 мая 2026, пятница, 15:24
В минских Шабанах заметили облака цементной пыли

  • 29.05.2026, 15:07
Фото: Kateryna Mostova / Shutterstock.com

В чем дело?

Минчане несколько дней подряд (27 и 28 мая) отмечали облака из цементной пыли. Фото и видео разлетелись по новостным пабликам.

На фото кажется, что в Шабанах прошелся песчаный смерч. Кроме возможного загрязнения воздуха пыль оседает и на машинах.

Фото: Экология Минска | Официально / Telegram

Отреагировали на происшествие в Мингоркомприроды. Там заявили, что проводят разбирательства из-за выброса пыли с производственного объекта на ул. Селицкого.

Отбором проб будет заниматься лаборатория Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.

Фото: Экология Минска | Официально / Telegram

«В случае выявления превышений загрязняющих веществ в отношении виновных лиц будут приняты меры воздействия в соответствии с действующим законодательством», – заявили в столичной организации.

