Каждый третий россиянин перешел в режим экономии 29.05.2026, 17:04

Фото: Александр Неменов / AFP

Они урезали расходы на продукты питания, лекарства, а также одежду и обувь.

Ухудшение ситуации в экономике вынуждает все большее число россиян сокращать расходы и переходить к «умному потреблению», пишет The Moscow Times.

В 2026 году доля покупателей, демонстрирующих «осознанный» подход к выбору товаров, увеличилась до 37% против 32% годом ранее. При этом в обычных магазинах стали экономить 40,2% россиян, а в интернете — 28,2%. Об этом говорится в совместном исследовании НИУ ВШЭ и дискаунтера «Чижик», результаты которого приводят «Ведомости».

Среди людей старше 65 лет в режим экономии перешли 46,7% опрошенных. В группе 55–64 лет доля таковых за год выросла с 37,1% до 44%, среди граждан 45–54 лет — с 33,2% до 35,7%, а среди респондентов 25–34 лет — с 22,6% до 30%. В небольших населенных пунктах и сельской местности доля экономящих потребителей достигает 37,8% и 40,7% соответственно, тогда как в городах-миллионниках — 32,6%. Также за год выросло число россиян, которые стал чаще планировать покупки — с 60% до 62%. При этом исключительно на низкую цену при покупке ориентируются 43% россиян, а не готовы переплачивать за известные бренды 65%.

Изменение поведения граждан связано со снижением потребительской уверенности до минимальных значений с 2023 года, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Марина Кичкайло. По ее словам, крупнейшие ритейлеры уже отмечают более высокую чувствительность покупателей к ценам, акциям и скидкам, а также увеличение спроса на собственные торговые марки. Для людей с фиксированными или более ограниченными доходами «умное потребление» является способом удержать привычный уровень жизни, добавил гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко.

Россияне перешли в режим экономии в прошлом году на фоне резкого замедления экономики и стали урезать расходы на продукты питания, лекарства, а также одежду и обувь. Несмотря на то что, по данным ЦБ, с начала войны две трети россиян увеличили реальный доходы, а у каждого пятого они выросли в 1,5 раза, доля граждан, которым не хватает денег на еду в опросах не уменьшается и составляет 31%, следует из опроса Gallup.

В свою очередь исследование «Ромира» показало, что 58% потребителей сознательно отказываются от определенных товаров, которые приобретали раньше, 57% пытаются найти аналоги в более низких ценовых категориях, а почти половина (46%) стараются как можно реже ходить в магазины.

