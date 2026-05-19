«Именно поэтому Зеленский так жестко предупредил Лукашенко» 2 19.05.2026, 14:59

Владимир Фесенко

Риск втягивания Беларуси в войну против Украины усилился.

Украинский президент Владимир Зеленский распорядился усилить границу с Беларусью, а командующий украинской армией дронов Роберт Бровди «Мадяр» дважды предупредил Лукашенко об ответственности.

Почему мы видим обострение риторики со стороны Украины? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Эти все показушные маневры по подготовке к использованию тактического ядерного оружия, закрытие отдельных участков приграничных территорий, какие-то там специальные работы, которые проводятся — жесты, которые должны показать Путину, что Лукашенко готов помочь. Но, считаю, что он пока еще маневрирует. Однако риск втягивания Беларуси в войну против Украины усилился.

Именно поэтому президент Зеленский публично делает такие предупреждения. Это не угроза Беларуси, это предупреждение о том, что Лукашенко может совершить огромную ошибку и огромное преступление перед белорусским народом, если попытается поддаться Путину и втянет Беларусь в войну против Украины.

— В чем смысл такого предупреждения?

— Во-первых, чтобы знали и в Беларуси, что такой риск существует. Чтобы Лукашенко реально понимал последствия. Вы вспомнили про заявления Роберта Броуди, который в присущей ему эмоциональной резкой манере предупредил о последствиях, которые могут быть для Лукашенко, если он втянется в эту авантюру.

Лукашенко не понимает, как происходит современная война. Последствия же могут быть очень серьезными. Расстояние от Украины до Минска гораздо меньше, чем до Москвы. И рисков будет много.

Беларусь, думаю, и не хочет, и не готова к этой войне. Поэтому надо в том числе через эмоциональные предупреждения, как у Бровди, говорить о том, что это будет огромнейшим риском и ошибкой. Кроме того, заявление Владимира Зеленского, которое прозвучало именно сейчас, накануне визита Путина в Пекин, должно предупредить и некоторые страны, которые очень значимы для Минска, что на самом деле втягивание Беларуси в войну России против Украины может создать проблемы и для некоторых влиятельных стран мира. Например, для Китая.

Китай, который не хочет втягиваться в войну между Россией и Украиной, занимает относительно нейтральную позицию. Он и в переговоры особенно не втягивается, но Китай четко показывает, что он не заинтересован в интенсификации войны между Россией и Украиной, в расширении ее масштабов, в том числе на соседние европейские страны.

В Беларуси у Китая есть свои экономические интересы. Поэтому втягивание Беларуси в войну против Украины, конечно же, создаст риски и проблемы для китайских экономических интересов. Более того, это еще риск расширения войны на территорию соседних европейских стран. Литвы, Польша, Латвия, с которыми граничит Беларусь. Кстати говоря, многие военные эксперты опасаются, что вот эти все учения, маневры, это ведь не только риск военных действий с территории Беларуси против Украины, но и против соседних европейских стран. А это также не отвечает интересам Китая. Китай крайне не заинтересован в том, чтобы российско-украинская война затронула соседние европейские страны, которые для Китая важны как рынок для продукции.

Теперь американский интерес. США в этом году проявили явный интерес к Беларуси. Там есть конкретные персонажи, заинтересованные белорусской темой. Американцев интересует белорусский калий, белорусские удобрения. Они посылают сигналы Лукашенко.

Лукашенко явно мечтает приехать в Вашингтон, встретиться с Трампом, посидеть на заседании Совета мира. Однако, если начнется война с участием Беларуси против Украины, все эти планы накроются даже не медным тазом, а дырявой каской. Лукашенко вместо визита в Вашингтон получит массу огромнейших проблем внутри страны. Придется забыть обо всем улучшении отношений с Соединенными Штатами. Трамп же явно не заинтересован в том, чтобы война стала иметь еще большие масштабы.

Он хочет прекратить эту войну, но пока не очень удается. Но все-таки он заинтересован в прекращении российско-украинской войны, а не в том, чтобы ее масштабы стали еще большими.

Именно поэтому президент Зеленский так жестко, резко предупредил Лукашенко, а вместе с ним и белорусский народ, что готовятся такие преступные планы.

— Примечательно, что словоохотливый Лукашенко никак не реагирует на заявления Зеленского и «Мадяра». Почему?

— Если он будет реагировать, то так или иначе может проявить либо свой страх, либо подтвердить эти обвинения. Он не хочет подставляться перед белорусами. Понятно, что режим репрессивный, но, думаю, что и Лукашенко сам боится войны, и понимает, что белорусы ее не хотят.

Выглядеть сторонником войны он не хочет. Опровергать эти планы, это значит, может быть, нарушать обещания, которые он давал Путину. Может быть, он и не хочет выполнять эти обещания, но опубличивать эту тему, вступать в полемику с Украиной для Лукашенко будет дополнительный информационно-политический риск, который касается отношений с Китаем и США.

