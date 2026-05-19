«А что с ценами в столице?»3
19.05.2026, 15:27
Минчане говорят о сильнейшем расслоении в обществе.
Пользовательница Threads под ником oli.now пишет об огромных ценах в Минске:
«А что с ценами в Минске? – спрашивает она. — Почему ужин в ресторане стал стоить столько же, как и в Москве? В Беларуси 1000$ — это отличная зарплата, тогда как в Москве 1500$ — это прожиточный минимум. Я просто не представляю, как сейчас людям тяжело с такими «конскими» ценниками».
Большинство комментаторов поддержали автора поста. Многие обратили внимание на то, что даже указанную ею зарплату в тысячу долларов получают далеко не все.
Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Сильнейшее расслоение общества на богатых и бедных. Среднее уже почти вымыто. Кто-то варит в своей хрущевке копыта на холодец, а кто-то деньги просто не считает.
— Меня больше беспокоит, что цены на все растут (и на блюда в заведениях, и просто на продукты в магазинах), а качество этого всего стремительно падает.
— 1000$ — это не отличная зарплата. Это минимум, на который хоть как-то можно жить.
— Да, я тоже заметила, что цены в кафе и ресторанах Минска аналогичны ценам в Москве. И это не хорошо. Пили кофе с девочками в Минске в Pate. Круассан за 16 рублей — это мощно. Зарабатывая в Москве, считаю, что в Минске дорого.
— С таким курсом рубля цены в заведениях в центре Минска дороже в пересчете на евро, чем в сопоставимых заведениях многих туристических мест Европы.
— Если раньше можно было отпраздновать день рождения в ресторане за 1000 рублей на восьмерых, то в этом году отпраздновал за 2000 рублей. Ровно в два раза за два года.
— Я считаю, стало неоправданно дорого для обычных людей.