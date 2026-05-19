Глава «Ростелекома» призвал россиян переходить на стационарные телефоны 3 19.05.2026, 15:45

Он заявил, что не видит смысла в центрах искусственного интеллекта.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский усомнился в необходимости создавать в России гигантские центры обработки данных под искусственный интеллект (ИИ) и одновременно призвал россиян к установке стационарных телефонов, пишет The Moscow Times.

Он скептически высказался о больших финансовых вливаниях в новые ИИ-технологии и говорит, что раньше рынок уже переоценивал блокчейн. «Посмотрим, что будет с искусственным интеллектом», — заметил он.

Центры обработки данных для ИИ набирают популярность на Западе и уже потребляют 4% всей электроэнергии, вырабатываемой в США. Но, по словам Осеевского, он не очень верит в необходимость в крупных ЦОДах только для ИИ. «Может быть, если наши друзья из “Сбера” будут дальше развивать свою генеративную модель, им потребуется доумощнение. Нам нужно заметное количество оборудования для наших ИИ-решений, но это не умопомрачительные цифры, которые мы слышим — гигаватты и прочее», — сказал глава «Ростелекома».

Зато Осеевский выступил в защиту домашних телефонов. Он напомнил, что раньше его уже высмеивали за советы: «Надо мной много хихикали из-за совета помнить про стационарные телефоны, но я всегда говорю об этом очень и очень серьезно. Это как запасное колесо: надежный способ связи в любых условиях и ограничениях», — подчеркнул Осеевский.

Компания обслуживает более 6 млн стационарных телефонов. При этом они становятся все более востребованными со стороны бизнеса и госструктур из-за регулярных отключений связи. Согласно данным «Контур. Закупок», спрос на проводные телефоны с марта 2025-го по март 2026 года вырос на 53,5%.

