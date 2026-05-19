В больницу – со своими лекарствами, градусником и ингалятором 8 19.05.2026, 16:23

Столовые приборы тоже лучше с собой захватить.

Белорусы в Threads делятся опытом посещения больниц в разных городах страны. Многие обратили внимание на нехватку лекарств, оборудования и инструментов.

«С каких пор в Беларуси когда тебя ложат в больницу, ты должен брать с собой оборудование для лечения? – спрашивает пользователь Threads под ником mr.andy_news. — Дочери два года и восемь месяцев, вчера положили в больницу вместе с супругой с пневмонией. Прописали ингаляции, но сказали ингалятор привезти свой, градусник для измерения температуры тоже. Это как вообще понимать?»

Пользователи соцсети рассказали о похожих случаях, произошедших с ними в том числе и в столичных больницах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— В Минске последний раз лежала в 11—й больнице в 2023—м году. После операции началась диарея, медсестра дала «Лоперамид» из своей аптечки, от головной боли могли предложить только «Нимесулид». Свекровь только вчера выписалась из РНПЦ кардиологии. Кружка, столовые приборы — свои. Лекарства — простейшие белорусские, если хотите импортные или те, которые не назначены непосредственно лечащим врачом, то за свой счёт.

— Раньше в больницу едешь и берешь: кружку, ложки, миску, кипятильник, градусник, белье постельное, вату, бинты, и лучше таблеток прихватить, а то у них может не быть. Это без личных вещей, а еще они.

— В Беларуси также нужно свою посуду везти. Лекарства тоже не помешают, т.к. даже от банального поноса или головной боли там ничего нет

— Что значит «с каких пор»? Не так давно по сравнению с вечностью, и постельное белье свое носили. Просто все возвращается. Но со своим ингалятором надежней.

— Успокойтесь, в одном конкретном роддоме Беларуси нужно приносить свою тарелку, потому что они не выдают.

— Мы тоже свой брали. У нас был ларингит и ингаляцию при приступе даже ночью можно было сделать. Градусник тоже свой.

— Просто у них нет, поэтому вези свой.

