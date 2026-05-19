ВСУ «разнесли» два нефтяных объекта РФ 19.05.2026, 16:41

Генштаб ВСУ раскрыл детали ударов по НПЗ и нефтеперекачивающей станции.

Силы обороны Украины в течение 18 и 19 мая нанесли удары по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и НПС «Ярославль-3». Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», расположенный в Кстово (Нижегородская обл.), был поражен 18 мая. В результате ударов зафиксирован пожар на территории предприятия. Масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

В Генштабе добавляют, что НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

В то же время нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3» в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области была поражена 19 мая. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по снижению военно-экономического потенциала врага и полному прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины», — говорится в сообщении.

