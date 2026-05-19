Стало известно о первых серьезных трещинах в экономике РФ 19.05.2026, 17:00

1,112

Более 20 раундов санкций ЕС дали ощутимый эффект.

После более чем двадцати пакетов санкций Евросоюз заявил о первых заметных признаках ослабления российской экономики. В Брюсселе считают, что накопленный эффект ограничений начинает сильнее давить на Москву, хотя до экономического краха, которого ожидали на Западе в 2022 году, по-прежнему далеко, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным российского Минэкономразвития, в первом квартале экономика сократилась на 0,3% — это первое падение с начала 2023 года. Одновременно дефицит бюджета превысил 60 миллиардов долларов, инфляция держится около 6%, а высокая ключевая ставка продолжает тормозить бизнес и потребление. Центробанк также предупреждает о серьезной нехватке рабочей силы.

Даже Путин публично признал, что экономические показатели «не соответствуют ожиданиям», и потребовал предложить меры для восстановления роста.

В ЕС уверены, что санкции постепенно усиливают давление. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последствия войны «оплачиваются из карманов россиян», а французский министр Жан-Ноэль Барро отметил, что российская экономика «погружается в кризис».

Брюссель теперь пытается убедить страны G7 усилить давление на нефтяной сектор России. Речь идет о новых ограничениях против танкерного флота и попытке сократить доходы Москвы от экспорта нефти.

Однако эксперты признают: российская экономика пока держится благодаря масштабным военным расходам. С начала войны военный бюджет вырос почти втрое, а оборонная промышленность стала главным двигателем экономики.

Аналитики отмечают, что санкции не обрушили Россию, но сделали ее экономику менее устойчивой, более зависимой от военного сектора и значительно уязвимее к новым потрясениям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com