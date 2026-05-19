19 мая 2026, вторник, 17:51
  19.05.2026, 17:35
Украинские дроны сожгли ангар с тремя БМП россиян

И сорвали наступление врага.

Операторы дронов 118-й отдельной бригады территориальной обороны поразили ангар с техникой оккупантов. В здании находились три БМП, которые, по информации разведки, должны были использоваться во время утреннего штурма на следующий день.

Несколькими ударами оптических FPV-дронов ангар был сожжен, а штурм - сорван еще на этапе планирования врагом.

Кадрами уничтожения техники противника бойцы поделились в соцсетях.

