Украинские дроны сожгли ангар с тремя БМП россиян

Украинские дроны сожгли ангар с тремя БМП россиян1
- 19.05.2026, 17:35
И сорвали наступление врага.
Операторы дронов 118-й отдельной бригады территориальной обороны поразили ангар с техникой оккупантов. В здании находились три БМП, которые, по информации разведки, должны были использоваться во время утреннего штурма на следующий день.
Несколькими ударами оптических FPV-дронов ангар был сожжен, а штурм - сорван еще на этапе планирования врагом.
Кадрами уничтожения техники противника бойцы поделились в соцсетях.