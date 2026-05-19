19 мая 2026, вторник, 19:25
Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира в карьере

  19.05.2026, 18:03
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на предстоящий чемпионат мира 2026 года, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике. 41-летний форвард попал в окончательную заявку национальной команды

Для Криштиану Роналду это будет шестой чемпионат мира в карьере. Впервые португалец принял участие в главном международном турнире в 2006 году в Германии.

Роналду является рекордсменом по количеству голов в составе национальных команд в мире. На его счету 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

