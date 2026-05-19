Назван топ-5 самых посещаемых станций минского метрополитена 1 19.05.2026, 18:33

«Каменная Горка» традиционно удерживает лидерство.

Станция метро «Каменная Горка» традиционно удерживает лидерство по количеству проходящих через нее пассажиров. Об этом рассказал телеграм-канал минского метрополитена.

В 2025 году через «Каменную Горку» прошли более 19 миллионов 100 тысяч человек, а это свыше 52 тысяч пассажиров в сутки.

В пятерку станций с самым «плотным» пассажиропотоком также вошли: «Уручье» — более 16 миллионов 100 тысяч человек (среднесуточно — свыше 44 тысяч пассажиров); «Площадь Ленина» — более 15 миллионов 400 тысяч человек (среднесуточно — свыше 42 тысяч пассажиров).

Четвертую и пятую позиции разделили станции «Площадь Якуба Коласа» и «Могилевская»: за 2025 год каждую из них посетили более 12 миллионов 500 тысяч человек, а среднесуточный показатель превысил 34 тысячи пассажиров.

