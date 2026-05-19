В ЕС предложили изменить срок продления санкций против России 19.05.2026, 18:43

С шести месяцев до года.

Лидеры стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе в июне продление срока повторного утверждения санкций против России с шести месяцев до года. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По их данным, эта идея была впервые озвучена в ходе непубличных обсуждений между представителями сообщества на прошлой неделе в рамках подготовки к саммиту. Поводом для ее возникновения послужил недавний уход с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступал против любых инициатив такого рода. Предложение поступило от «нескольких дипломатов из стран Северной Европы», уточняют собеседники агентства.

Это не единственный шаг, на который могут теперь себе позволить пойти чиновники ЕС и входящих в него стран, отмечает Politico. Двое дипломатов сообщества заявили изданию, что хотят добиться принятия дополнительного мини-пакета санкций против России еще до июньского саммита. Как утверждают источники, меры будут направлены против «теневого флота» и, возможно, российской оборонной промышленности.

При этом, подчеркивает издание, отсутствие Орбана не гарантирует автоматического успеха предложения по увеличению срока продления санкций, так как среди лидеров стран ЕС по-прежнему находятся близкие к нему по взглядам премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Чехии Андрей Бабиш. Однако, как заявили Politico европейские дипломаты, они надеются, что Фицо и Бабиш будут более сговорчивыми без венгерского премьера.

