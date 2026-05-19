Bloomberg: НАТО готовится защищать корабли в Ормузском проливе 19.05.2026, 19:09

Когда Альянс может начать миссию?

В НАТО рассматривают возможность запуска миссии для помощи гражданским судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив.

Об этом сообщает Bloomberg.

Высокопоставленный чиновник альянса рассказал, что миссию НАТО могут начать, если этот стратегический водный путь не будет вновь открыт до начала июля. Предложение уже получило одобрение нескольких государств-членов, однако для окончательного принятия решения альянсу все еще не хватает единодушной поддержки.

Ожидается, что этот вопрос станет одним из ключевых во время встречи лидеров стран НАТО в Анкаре, которая запланирована на 7-8 июля.

В то же время пока остается непонятным, как именно страны альянса могли бы гарантировать безопасный проход коммерческих судов через пролив.

Ранее союзники настаивали на том, что привлечение НАТО к операциям в проливе возможно только после полного прекращения боевых действий и формирования широкой международной коалиции.

Однако чиновники отмечают, что даже те страны, которые сейчас выступают против военной миссии, вынуждены будут сплотиться вокруг этой идеи, если блокада затянется.

Иран полностью заблокировал Ормузский пролив в конце февраля после начала военной операции со стороны США и Израиля. Через этот стратегический водный путь транспортируется примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

С тех пор логистический кризис стал источником серьезной напряженности между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые отказались выполнять требования президента США по силовому открытию морских путей.

