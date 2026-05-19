«Когда получил жетон, понял, что это не вахта» 19.05.2026, 19:14

Белорус утверждает, что его обманом отправили воевать за Россию.

Беларус Александр Лазуков из деревни Замшено утверждает, что его обманом вынудили подписать контракт с российскими Вооруженными силами. Видеообращение Александра появилось в телеграм-канале «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на канал «Их вывезли из РБ». Ранее такая же история произошла с другим белорусом из Лиозно.

Александр Лазуков

— Прошу вас помочь мне вернуться на родину в Республику Беларусь. Обманным путем меня, под видом вахты, завербовали на СВО, — говорит мужчина на видеозаписях. В кадре он показывает военный жетон и называет свои паспортные данные.

«Зеркало» проверило достоверность его данных при помощи онлайн-инструментов — такой человек действительно существует. Однако в данный момент невозможно проверить детали его истории «поступления» на службу.

«Не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, где подпись ставить»

По словам Лазукова, изначально он договаривался с некой Светланой о вахтовой работе в Смоленске на обработке древесины. Однако вместо трудового договора он заключил соглашение с Министерством обороны РФ на службу в армии. Мужчина признается, что не читал документ.

— Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, где подпись ставить и вписывать. И я, не читавши, контракт подписал, — рассказывает он.

По словам белоруса, после он прибыл в Смоленск на пункт отбора на военную службу по контракту — и осознал, что его ждет не деревообработка.

— Когда я получил жетон, я понял, как меня обманули, что это не вахта. <…> Я настойчиво просил, чтобы контракт расторгнуть со мной и на родину [отправить]. Но они меня не послушали и сказали «на полигоне все решать», — рассказывает беларус.

Лазуков говорит, что дальше его отправили в Воронеж. Там он снова просил вернуть его на родину.

— В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять. Так как уже контракт был подписан, и [в случае отказа] это было [бы] уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Российской Федерации.

По его словам, сейчас он продолжает находиться в российской воинской части, но не оставляет попыток вернуться домой. Также он просит привлечь к ответственности «кураторов», силами которых он попал в часть. Он называет их имена: Дмитрий Михайловский и Николай.

«Вышел и больше не пришел»

Ранее издание «Наша Нiва» рассказывало похожую историю, которая произошла с Евгением Симоненковым из Лиозно. Его сожительница писала в соцсетях, что в феврале 2026 года в их город приехали некие армяне из Смоленска. По ее словам, Евгения позвали выпить — тот ушел и пропал.

— Вышел и больше не пришел! Итог: позвонил и сообщил, что подписал контракт в Смоленске под угрозой расстрела. Медкомиссию не проходил, повезли в Воронеж под надзором, банковские карточки и сим-карту, на которую зарегистрирован мобильный банкинг, отобрали эти же армяне. И так ими был вывезен не только наш боец, — писала беларуска.

Евгений Симоненков

Телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» сообщил, что за «вербовкой» Симоненкова стояли братья Никол и Ашот Алексаняны. Согласно их информации, пропажей лиозненца занимался Следственный комитет Беларуси. В мае 2026 года сперва стало известно, что мужчина попал в плен в Украине, а после его включили в обменный список.

Издание «Наша Нiва» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в Беларуси против «вербовщиков» заведено уголовное дело. Свидетелем по нему проходит местный животновод Николай Парынкин, который, как утверждается, подсказывал Алексанянам личности потенциальных новобранцев.

