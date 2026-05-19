Израиль задержал сестру президента Ирландии с флотилией для Газы 19.05.2026, 19:36

Маргарет Коннолли

Флотилию перехватили у побережья Кипра.

Израильские силы перехватили у побережья Кипра гуманитарную флотилию, направлявшуюся в Газу, и задержали не менее шести граждан Ирландии. Среди задержанных находится доктор Маргарет Коннолли — сестра президента Ирландии Кэтрин Коннолли, сообщает Sky News.

Операция произошла 18 мая в международных водах примерно в 70 морских милях от Кипра. Организаторы флотилии Global Sumud сообщили, что израильтяне перехватили не менее 28 судов. Всего во флотилии, насчитывавшей более 50 кораблей, принимали участие 426 человек из 39 стран. Организаторы заявили, что потеряли связь с перехваченными судами, а шестеро из 15 ирландских участников оказались в числе задержанных.

Израильское внешнеполитическое ведомство назвало флотилию провокацией и заявило, что на борту не было гуманитарной помощи. За час до перехвата Израиль призвал суда изменить курс и немедленно вернуться. Корабли вышли из порта на юге Турции в четверг, при этом предыдущие попытки доставить помощь в Газу также перехватывались израильскими военными в международных водах.

«Я очень горжусь тем, что принимаю участие в этой флотилии. Это самая крупная флотилия на сегодняшний день, и теперь мы плывем в Газу, чтобы открыть гуманитарный путь для доставки столь необходимой помощи и медицинских принадлежностей народу Газы. Я чувствую себя совершенно вынужденной — как мать, как врач и как человек — помочь в этой флотилии», — сказала доктор Коннолли в своем видеообращении, записанном, предположительно, перед задержанием.

Карен Мойнихан, ирландский координатор флотилии, назвала произошедшее похищением и призвала правительство Ирландии отреагировать. В Дублине заявили, что официальные лица активно следят за ситуацией и окажут задержанным консульскую помощь.

