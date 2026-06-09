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«Так надо уметь»

  • 9.06.2026, 22:44
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«Так надо уметь»

Эксперт указал на интересную деталь падения авиабомбы в Белгороде.

Нештатный сброс российских КАБов с самолетов является распространенным явлением, которое чаще всего происходит из-за технических неисправностей. После отрыва авиабомба может сдетонировать при падении, что, вероятно, случилось в Белгороде.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил «24 Каналу», что подобные инциденты демонстрируют системные технические проблемы российской авиации.

Куда могла упасть российская авиабомба в Белгороде?

По словам эксперта, сброс боеприпаса может быть нештатным по разным причинам, но одна из основных – неправильное подвешивание системы крепления самой авиационной бомбы или системы ее коррекции. Иногда из-за перегрузки бомба может сорваться с крепления.

- Далее она, конечно, падает, если взведена; обычно они взведены практически уже после взлета, в зависимости от системы. Конечно, эта авиационная бомба, падая на землю, вызывает взрыв. Вот в этом случае, по Белгороду, там замечена вторичная детонация, – сказал Свитан.

То есть одно дело, когда бомба сама подрывается, и совсем другое – когда она падает на определенные устройства, которые могут детонировать. Эксперт предполагает, что в Белгороде был поражен один из транзитных складов.

- Очень сложно, в режиме внештатного схода, попасть в свой склад, это надо уметь. Но россияне умеют. В ближайшее время будет расшифровка этого случая, – отметил Свитан.

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