«Так надо уметь»
- 9.06.2026, 22:44
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Эксперт указал на интересную деталь падения авиабомбы в Белгороде.
Нештатный сброс российских КАБов с самолетов является распространенным явлением, которое чаще всего происходит из-за технических неисправностей. После отрыва авиабомба может сдетонировать при падении, что, вероятно, случилось в Белгороде.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил «24 Каналу», что подобные инциденты демонстрируют системные технические проблемы российской авиации.
Куда могла упасть российская авиабомба в Белгороде?
По словам эксперта, сброс боеприпаса может быть нештатным по разным причинам, но одна из основных – неправильное подвешивание системы крепления самой авиационной бомбы или системы ее коррекции. Иногда из-за перегрузки бомба может сорваться с крепления.
- Далее она, конечно, падает, если взведена; обычно они взведены практически уже после взлета, в зависимости от системы. Конечно, эта авиационная бомба, падая на землю, вызывает взрыв. Вот в этом случае, по Белгороду, там замечена вторичная детонация, – сказал Свитан.
То есть одно дело, когда бомба сама подрывается, и совсем другое – когда она падает на определенные устройства, которые могут детонировать. Эксперт предполагает, что в Белгороде был поражен один из транзитных складов.
- Очень сложно, в режиме внештатного схода, попасть в свой склад, это надо уметь. Но россияне умеют. В ближайшее время будет расшифровка этого случая, – отметил Свитан.