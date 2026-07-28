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Белорусский вратарь отдал победный голевой пас в чемпионате Болгарии

  • 28.07.2026, 12:51
Белорусский вратарь отдал победный голевой пас в чемпионате Болгарии

Видеофакт.

Софийский ЦСКА с белорусами Фёдором Лапоуховым и Максом Эбонгом в составе выиграл у «Ботева» во втором туре чемпионата Болгарии по футболу.

Оба игрока национальной сборной Беларуси провели на поле все 90+ минут. Лапоухов, стоявший в воротах, отметился результативным действием — именно его пас в итоге привёл к победному голу.

Лучший футболист Беларуси 2024 года сначала совершил сейв, а затем далеко выбил мяч вперёд. Мяч подхватил неподалёку от чужой штрафной Йоэль Цварц, который в этом матче сделал дубль.

После двух туров ЦСКА с четырьмя очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы болгарского чемпионата.

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