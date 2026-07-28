ВСУ поразили крупный стратегический объект закрытого типа в Удмуртии 28.07.2026, 12:50

Фото: Генштаб ВСУ

Он выполняет функции большой нефтебазы государственного значения.

27 и 28 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей России. Взрывы раздавались как на временно оккупированных территориях, так и в самой стране-агрессоре.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Одной из главных целей для ВСУ в этот раз стало Федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) комбинат «Приоритет». Она расположена в поселке Борок Удмуртской Республики РФ.

Силы обороны успешно поразили вражеский объект, в результате чего вспыхнул пожар.

Как объяснили в Генштабе ВСУ, указанный комбинат является частью системы государственного материального резерва противника (Росрезерва - ред.).

Более того, это стратегический объект закрытого типа, который находится под военизированной охраной.

«Выполняет функции большой нефтебазы государственного значения - предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд», - рассказали в ГШ ВСУ.

На этот раз украинским средствам поражения пришлось преодолеть более 1300 км.

Более того, Силы обороны успешно поразили склад материально-технических средств, а также склад горюче-смазочных материалов. В этот раз громкие взрывы гремели в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Также россияне не смогли отбить атаку на склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

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