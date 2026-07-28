ВСУ поразили крупный стратегический объект закрытого типа в Удмуртии
- 28.07.2026, 12:50
Он выполняет функции большой нефтебазы государственного значения.
27 и 28 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей России. Взрывы раздавались как на временно оккупированных территориях, так и в самой стране-агрессоре.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Одной из главных целей для ВСУ в этот раз стало Федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) комбинат «Приоритет». Она расположена в поселке Борок Удмуртской Республики РФ.
Силы обороны успешно поразили вражеский объект, в результате чего вспыхнул пожар.
Как объяснили в Генштабе ВСУ, указанный комбинат является частью системы государственного материального резерва противника (Росрезерва - ред.).
Более того, это стратегический объект закрытого типа, который находится под военизированной охраной.
«Выполняет функции большой нефтебазы государственного значения - предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд», - рассказали в ГШ ВСУ.
На этот раз украинским средствам поражения пришлось преодолеть более 1300 км.
Более того, Силы обороны успешно поразили склад материально-технических средств, а также склад горюче-смазочных материалов. В этот раз громкие взрывы гремели в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.
Также россияне не смогли отбить атаку на склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.