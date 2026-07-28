Путин с циничной улыбкой спросил военных моряков о том, чем Россия будет заниматься после «СВО» 7 28.07.2026, 12:11

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Фото: 112.ua

В зале повисла тишина.

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с командующими военных флотов РФ обратился к ним с вопросом о том, чем Россия займется после окончания «СВО», но никто из присутствующих ему не ответил. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга российских СМИ.

На встречу с Путиным собрали командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией ВМС РФ.

Хозяин Кремля потребовал от них «решительно» бороться с попытками захвата западными странами танкеров российского «теневого флота».

Путин, цинично улыбаясь, заявил, что «СВО» (так российская пропаганда называет войну против Украины – прим. ред.) «рано или поздно закончится». Он спросил командующих флотов, «что мы (то есть Россия – прим. ред.) будем делать после «СВО»? Никто из присутствующих на этот вопрос не ответил. А в зале настала полная тишина.

Фото: 112.ua

Сам российский диктатор не дал ответ на свой вопрос, а только снова ехидно усмехнулся и посмотрел по сторонам. «Чем мы будем заниматься, когда закончится «СВО»? А это закончится рано или поздно. Нам нужно сохранить чувство единства. Я с некоторыми людьми встречаюсь, которые помогают вам (то есть оккупационной российской армии – прим. ред.) в тылу, работают. Женщины сети плетут, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца», - заявил Путин.

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