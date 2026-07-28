закрыть
28 июля 2026, вторник, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыты шокирующие подробности убийства новорожденного ребенка в Ушачах

3
  • 28.07.2026, 11:48
  • 2,310
Раскрыты шокирующие подробности убийства новорожденного ребенка в Ушачах

В крови младенца нашли этиловый спирт.

Следственный комитет раскрыл подробности убийства новорождённого в городском посёлке Ушачи. Трагедия произошла утром 21 марта 2026 года.

24-летняя местная жительница родила мальчика в уличном туалете во дворе собственного дома, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Она сама разорвала пуповину, после чего младенец упал в выгребную яму. Женщина не предприняла попытки спасти его и ушла обратно в дом.

Как установило следствие, беременность она скрывала намеренно и к врачам не обращалась — оставлять ребёнка не собиралась изначально.

Всё вскрылось благодаря сожителю женщины: он обратил внимание на окровавленную одежду, а его мать вызвала скорую. Медики, в свою очередь, сообщили о случившемся в милицию, и уже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в выгребной яме тело мальчика без признаков жизни.

Судмедэкспертиза показала, что ребёнок родился живым, доношенным и жизнеспособным — умер он уже в яме. В крови младенца обнаружили этанол: женщина пила спиртное непосредственно перед родами. ДНК-экспертиза подтвердила, что она — мать погибшего, а вот её сожитель отцом не является.

На допросе обвиняемая рассказала, что уже лишена части родительских прав в отношении старшей дочери — из-за пьянства и отсутствия работы. Второй ребёнок был не от сожителя, признаваться ему в этом женщина боялась, а рожать и оставлять его вовсе не хотела.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров