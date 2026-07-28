Раскрыты шокирующие подробности убийства новорожденного ребенка в Ушачах 3 28.07.2026, 11:48

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В крови младенца нашли этиловый спирт.

Следственный комитет раскрыл подробности убийства новорождённого в городском посёлке Ушачи. Трагедия произошла утром 21 марта 2026 года.

24-летняя местная жительница родила мальчика в уличном туалете во дворе собственного дома, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Она сама разорвала пуповину, после чего младенец упал в выгребную яму. Женщина не предприняла попытки спасти его и ушла обратно в дом.

Как установило следствие, беременность она скрывала намеренно и к врачам не обращалась — оставлять ребёнка не собиралась изначально.

Всё вскрылось благодаря сожителю женщины: он обратил внимание на окровавленную одежду, а его мать вызвала скорую. Медики, в свою очередь, сообщили о случившемся в милицию, и уже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в выгребной яме тело мальчика без признаков жизни.

Судмедэкспертиза показала, что ребёнок родился живым, доношенным и жизнеспособным — умер он уже в яме. В крови младенца обнаружили этанол: женщина пила спиртное непосредственно перед родами. ДНК-экспертиза подтвердила, что она — мать погибшего, а вот её сожитель отцом не является.

На допросе обвиняемая рассказала, что уже лишена части родительских прав в отношении старшей дочери — из-за пьянства и отсутствия работы. Второй ребёнок был не от сожителя, признаваться ему в этом женщина боялась, а рожать и оставлять его вовсе не хотела.

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