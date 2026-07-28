Олигарх Дерипаска предупредил Россию о крахе после ударов по Wildberries 2 28.07.2026, 11:43

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Олег Дерипаска

Ситуация вокруг крупнейшего российского маркетплейса может иметь неожиданные последствия.

Российский олигарх Олег Дерипаска заговорил о серьезных последствиях украинских ударов по Wildberries. Он заявил, что возможное банкротство крупнейшей торговой сети может создать серьезные проблемы для финансовой системы всей России, пишет Dialog.UA.

«Как говорится, если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард – это проблемы банка. А Wildberries должен не миллиард, а миллиарды», – заявил Дерипаска, намекая на масштаб долговых рисков компании.

По его словам, ситуация вокруг крупнейшего российского маркетплейса может иметь последствия не только для бизнеса, но и для банковского сектора, который связан с кредитованием крупных компаний.

Ранее Wildberries столкнулась с серьезными потерями после серии атак на ее склады. В результате пожаров были уничтожены крупные партии товаров, а тысячи продавцов заявили о значительном ущербе. На фоне растущей тревожности в российском финансовом секторе также появились сообщения о проблемах с выдачей наличных в крупнейшем банке РФ «ВТБ». Клиенты сообщали, что не могут снять деньги в банкоматах и отделениях, однако сотрудники банка объясняют ситуацию временными техническими сбоями.

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