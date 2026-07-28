«Белсат»: Около трех тысяч белорусов под угрозой депортации из США
- 28.07.2026, 11:42
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С начала 2025 года было задержано как минимум 127 граждан Беларуси.
Белорусские организации в Америке бьют тревогу из-за участившихся случаев задержания белорусов миграционной службой ICE. Из 3 миллионов заведенных дел об убежище 3162 касаются белорусов, которые сейчас находятся в зоне особого риска. Об этом в разговоре с «Белсат» рассказал руководитель инициативы ByAction Евгений Жданович.
На днях стало известно, что тяжелобольную белоруску Екатерину Бортко, которая просила политического убежища в США, задержали чиновники миграционной службы ICE и поместили в изолятор временного содержания.
Руководитель инициативы ByAction Евгений Жданович утверждает, что ситуация существенно изменилась с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. С 2025 года дела мигрантов из Беларуси в США еще ухудшились, уже после изменений непосредственно в самой администрации Трампа.
Организация ByAction, пользуясь открытыми данными, отмечает, что из 3 миллионов заведенных дел об убежище 3162 касаются белорусов, которые сейчас находятся в зоне особого риска. Речь идет прежде всего о тех, кто въехал на территорию США через Мексику и не имел соответствующей визы.
«Даже на границе можно воспользоваться гуманитарным „паролем“ и получить временное разрешение на въезд в страну по гуманитарным причинам. Даже переплыв реку или протиснувшись через горы или пустыню, можно воспользоваться USCIS и попросить убежища, заявив, что убегаешь от мести картеля, правительства или сумасшедшего усатого деда из Беларуси», — говорит Евгений Жданович.
В инициативе ByAction отмечают, что с начала 2025 года было задержано как минимум 127 граждан Беларуси — 107 мужчин и 20 женщин. На момент составления последнего отчета о делах белорусских мигрантов под стражей оставались 64 человека, 8 были депортированы и 9 согласились на добровольный выезд с территории США. Людей массово арестовывают и помещают в центры изоляции еще до разбирательства по делу убежища для них. Даже если человек не имеет нарушений и криминальной истории и не представляет никакой опасности для общества.
Кроме того, с июля 2025 года наблюдается резкое падение процента положительных решений об убежище для беларусов. В мае 2026-го был зафиксирован рекордно низкий показатель — целых 76% дел закончились отказом, соответственно, только 24% были удовлетворены. Хотя в мае 2025 года в 73% случаев принимались положительные решения.
Наконец, еще одна проблема — то, что множество белорусов, переехавших в США в поисках убежища, имеют просроченные паспорта и, соответственно, не могут самостоятельно покинуть территорию страны.
Содержание под стражей может продолжаться до 2,5 лет, но в среднем выходит 10 месяцев. Стоимость работы адвоката и написания жалоб за такой период может составить от 10 тысяч до 40 тысяч долларов.
Белорусам в «зоне риска» советуют сделать следующее:
— подготовить документы;
— найти помощника, который будет решать проблемы с банком, адвокатами и документами;
— быть готовым оказаться в тюрьме. Первое время — самое важное, чтобы сделать правильный шаг, найти адвоката, проверить историю и подготовить документы;
— если знаешь, что вряд ли докажешь необходимость в убежище, — подумать о другом месте проживания за пределами США;
— ни в коем случае не заниматься подделкой документов;
— воздерживаться от перелетов по стране, так как сейчас это с большой долей вероятности приведет к аресту.