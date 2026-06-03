Российский пропагандист восхитился Украиной после удара по Санкт-Петербургу 3 3.06.2026, 12:12

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Роман Алехин

Последствия удара будет расхлебывать не одно поколение россиян.

Российский Z-блогер Роман Алехин прокомментировал утреннюю атаку дронов на Санкт-Петербург, которая стала одной из самых мощных с начала войны.

Пропагандист заявил, что такие удары наносят ущерб не только инфраструктуре, но и репутации российских властей, пишет Dialog.UA.

По его словам, насмешки над произошедшим неуместны, поскольку последствия этих атак на РФ напрямую отражаются на жителях России и будут ощущаться еще долгие годы.

«Мы сегодня живем в этой же стране, и все, что происходит, происходит с нами. И последствия этого всего будем расхлебывать мы и наши дети», – написал Алехин.

Блогер также раскритиковал российскую бюрократическую систему, противопоставив ее Украине. Он отметил, что в России продолжают проводить дорогостоящие форумы, делают громкие заявления, тогда как Киев предпочитает действовать без громких заявлений.

«Мы проводим все более дорогие форумы за форумами, на которых обсуждают то, что можно обсудить по телефону или онлайн без затрат. Наши чиновники говорят громкие слова, но противник ничего не говорит, а просто молча наносит очень чувствительные удары как по реальным объектам, так и по имиджу власти», – подчеркнул Алехин.

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