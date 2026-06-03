В белорусских обменниках возникли «аномалии» 3.06.2026, 11:50

Нетипичная ситуация была и вчера, но другая.

На валютном рынке Беларуси 2 июня возникла нетипичная ситуация: в обменниках практических всех банков некоторое время были одинаковые курсы продажи долларов и евро. «Зеркало» посмотрело, что сегодня происходит с этими валютами.

Что происходит на торгах

Доллар на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 июня дорожает — на 0,49% (до 2,8112 рубля) по состоянию на 11.08. Евро также прибавляет на 0,8% — до 3,2725 рубля. Российский рубль тоже подорожает — на 0,71% (до 4,1345 рубля за 100 российских рублей). Торги продолжаются.

Какая ситуация в обменниках

Самый высокий курс продажи банками доллара — у «Статусбанка» (2,86 рубля), а самый низкий — у «Неа Банк Азия» и «Технобанка» (2,85 рубля).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,85 рубля. Это нетипичная ситуация, когда курс покупкм валюты одними банками равна курс продажи другими.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,339 рубля («БНБ-Банк»), а самый низкий — 3,32 рубля (сразу у девяти банков).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк» — 3,325 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,85 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк»), а самый низкий — 3,779 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,72 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банк», «Паритетбанк»).

Напомним, некоторые экономисты ожидали перемены в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки в три рубля.

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