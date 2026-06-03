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Зеленский подтвердил удары по Петербургу, Кронштадту и Тамбову

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  • 3.06.2026, 11:25
Зеленский подтвердил удары по Петербургу, Кронштадту и Тамбову
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Горит не только нефтетерминал.

Украинские силы обороны этой ночью поразили ряд важных объектов на территории России. Среди них - Петербургский нефтяной терминал, объекты Кронштадтской базы и предприятие в Тамбовской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам президента Украины, к ночной операции присоединились воины Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки и Государственной пограничной службы.

Петербургский нефтяной терминал

Один из ключевых объектов удара - Петербургский нефтяной терминал. По данным Зеленского, расстояние от государственной границы Украины до этого объекта составляет около 1100 километров.

Президент Украины подчеркнул, что терминал является частью российской нефтяной отрасли, которая работает на войну.

Кронштадтская база

Второй целью стали чисто военные объекты на Кронштадтской базе.

Завод в Тамбовской области

Третья цель - предприятие в Тамбовском регионе, задействованное в производстве российского оружия. Расстояние до него от линии фронта - почти 600 километров.

«Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира», - заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. АО «Петербургский нефтяной терминал» является крупнейшим из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России.

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