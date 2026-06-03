Дроны атаковали Санкт-Петербург: город в дыму 3.06.2026, 7:43

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Поражен крупнейший нефтяной терминал.

Под утро 3 июня ударные беспилотники атаковали российский Санкт-Петербург, где был поражен местный нефтяной терминал. Сегодня там начнется Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня, пишет «Фокус».

Небо над городом поглотил густой черный дым, видно на видео, обнародованном мониторинговым телеграмм-каналом «Exilenova+».

«Санкт-Петербург, было совершено нападение на Питерский нефтяной терминал», — говорится в сообщении мониторов.

Российское издание Astra провело собственный OSINT-анализ и подтвердило, что БПЛА поразили крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России — АО «Петербургский нефтяной терминал».

«ASTRA проанализировала многочисленные кадры пожара, предоставленные очевидцами, и пришла к выводу, что атаковано и горит АО «Петербургский нефтяной терминал» в Санкт-Петербурге», — отметили в издании.

Журналисты подчеркнули, что сегодня в городе начинается Петербургский международный экономический форум, который, среди прочего, посетят иностранные бизнесмены.

Как подсчитала ASTRA, от нефтяного терминала, который поразили дроны, до «Экспофорума», где пройдет экономический форум — около 17 километров.

Отмечается, что «Петербургский нефтяной терминал» — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейшая на сегодняшний день стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербурга.

На его территории общей площадью 37 га расположен 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. «Петербургский нефтяной терминал» признан предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о сбитии 50 беспилотников, однако поражение нефтяного терминала в Питере не прокомментировал.

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