Новые кадры ударов по порту в Санкт-Петербурге: очень много пожаров 8 3.06.2026, 8:48

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Фото: Exilenova+

Местные жители публикуют видео в соцсетях.

Утро 3 июня в Санкт-Петербурге выдалось очень «жарким». Беспилотники атаковали местный порт – там произошло серьезное возгорание, пишет Dialog.UA со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

В результате атаки на петербургский порт были зафиксированы по меньшей мере четыре очага возгорания на нефтяном терминале. На момент публикации этой информации атака БПЛА на город продолжалась.

Местные жители снимали не только сам пожар в порту, но и непосредственно атаку. Один из очевидцев заснял момент стрельбы мобильных огневых групп по беспилотнику, влетевшему в воздушное пространство Санкт-Петербурга. При этом сбить этот БПЛА, судя по кадрам, так и не удалось.

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