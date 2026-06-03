В Бресте бьют тревогу из-за диких животных 2 3.06.2026, 12:14

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Иллюстративное фото

Что происходит в городе?

В Бресте решили срочно усилить контроль за ситуацией с дикими животными, которые все чаще появляются на улицах города.

Для этого в областном центре создали специальную рабочую комиссию, сообщает Telegram-канал горисполкома.

В ее состав вошли сотрудники МЧС, коммунальных служб, ветеринары, экологи и другие специалисты. Для них уже утвердили четкий алгоритм действий на случай появления дикого зверя в городской черте.

Поводом для таких мер стали события, которые произошли в Бресте всего за одно утро.

Во вторник, 2 июня, на улице 28 Июля под колеса автомобиля попала косуля. К сожалению, спасти животное не удалось, оно погибло.

Чуть позже в центре города заметили лося. Испуганный зверь метался возле административных зданий и в районе городского парка.

В какой-то момент лось попытался перепрыгнуть металлический забор, но неудачно. Полученные травмы оказались для него смертельными.

Фото: "Любимый Брест" / Telegram

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