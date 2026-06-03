В Бресте бьют тревогу из-за диких животных

В Бресте бьют тревогу из-за диких животных2
- 3.06.2026, 12:14
- 2,318
Что происходит в городе?
В Бресте решили срочно усилить контроль за ситуацией с дикими животными, которые все чаще появляются на улицах города.
Для этого в областном центре создали специальную рабочую комиссию, сообщает Telegram-канал горисполкома.
В ее состав вошли сотрудники МЧС, коммунальных служб, ветеринары, экологи и другие специалисты. Для них уже утвердили четкий алгоритм действий на случай появления дикого зверя в городской черте.
Поводом для таких мер стали события, которые произошли в Бресте всего за одно утро.
Во вторник, 2 июня, на улице 28 Июля под колеса автомобиля попала косуля. К сожалению, спасти животное не удалось, оно погибло.
Чуть позже в центре города заметили лося. Испуганный зверь метался возле административных зданий и в районе городского парка.
В какой-то момент лось попытался перепрыгнуть металлический забор, но неудачно. Полученные травмы оказались для него смертельными.