Путин массово завозит трудовых мигрантов из Индии 1 3.06.2026, 11:51

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Дефицит рабочей силы в России уже достигает 2,6 млн человек.

Россия стремительно наращивает привлечение трудовых мигрантов из Индии на фоне острого дефицита рабочей силы, который, по оценкам экспертов, уже достигает 2,6 млн человек, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным российских ведомств, в 2025 году гражданам Индии было выдано более 56 тысяч разрешений на работу — на 56% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос более чем в десять раз.

Индийские рабочие сегодня трудятся на стройках, в сельском хозяйстве, коммунальных службах, на заводах и предприятиях пищевой промышленности. Российские компании активно пользуются услугами специализированных агентств, которые занимаются подбором персонала, оформлением документов и даже организацией языковых курсов перед переездом.

В конце прошлого года Москва и Нью-Дели подписали соглашение о трудовой мобильности. В рамках договоренностей на 2026 год предусмотрены десятки тысяч рабочих виз для граждан Индии.

Эксперты связывают кадровый голод с несколькими факторами. Россия сталкивается с длительным демографическим спадом, низкой рождаемостью и старением населения. Дополнительное давление на рынок труда оказали эмиграция части населения после начала войны в Украине и масштабное привлечение людей в военную сферу.

Безработица в стране опустилась до исторически низких уровней, а власти уже обсуждают смягчение правил найма подростков и расширение допустимых объемов сверхурочной работы.

При этом аналитики сомневаются, что приток индийских рабочих сможет кардинально изменить ситуацию. Дефицит кадров измеряется миллионами человек, тогда как число приезжающих мигрантов пока исчисляется лишь десятками тысяч. Кроме того, работодателям приходится нести дополнительные расходы на перевозку сотрудников, переводчиков и адаптацию работников, не владеющих русским языком.

Многие сами мигранты рассматривают работу в России как временную возможность заработать и не планируют оставаться в стране надолго.

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