2 июня 2026, вторник, 13:59
Короткий курс истории

  • Виталий Портников
  • 2.06.2026, 13:43
Короткий курс истории
Виталий Портников

Кто борется за власть в России.

В 1917–1920 годах Российская империя и надежды на российскую демократию были уничтожены большевиками. Власть перешла к диктатуре, которая опиралась на три ключевые силы — партийный аппарат, управлявший новым государством, органы безопасности, проводившие красный террор, и армию, победившую в Гражданской войне.

Между этими тремя группами практически с первых дней их существования началась постоянная борьба за влияние. Сталин, взявший под контроль партийный аппарат, после смерти Ленина сумел нейтрализовать армию во главе с Троцким и аппарат террора, который сначала возглавлял неожиданно умерший Дзержинский, а затем расстрелянный Ягода.

Однако Сталин опасался чрезмерного усиления партийной номенклатуры и сделал ставку на союз с чекистами. Новое поколение сотрудников спецслужб фактически уничтожило значительную часть партийного аппарата того времени, а также многих командиров уже ослабленной армии.

Вторая мировая война вновь вывела армию на первый план. После войны Сталин с помощью органов безопасности пытался ограничить её влияние и популярность наиболее известных «маршалов Победы». Но после его смерти партийный аппарат, которым стал руководить Хрущёв, в союзе с военными во главе с маршалом Жуковым фактически разгромил органы госбезопасности и поставил их под контроль партии. Спустя пять лет Хрущёв избавился и от Жукова, вновь отодвинув армию на второй план.

Наступила эпоха доминирования партийного аппарата, продолжавшаяся до конца 1980-х годов, когда чекисты взяли реванш и создали условия для запрета КПСС.

В новой России они не смогли сразу прийти к власти и занялись подготовкой к этому на фоне экономического кризиса и перераспределения собственности в пользу структур, связанных со спецслужбами. В 1993 году на авансцену вновь вышла армия, обеспечившая президенту Ельцину победу над Съездом народных депутатов и ставшая главным инструментом первой чеченской войны. Однако волна террора, последовавшая за этим конфликтом, позволила спецслужбам ещё больше укрепить свои позиции. Власть на короткое время сосредоточилась в руках Федеральной службы охраны, а в 2000 году окончательно перешла к ФСБ.

Сегодня, когда сама Россия всё чаще становится объектом атак, Федеральная служба охраны пытается взять реванш, а генералы всё более маргинализированной армии внимательно наблюдают за происходящим.

В будущем борьба за власть в России, вероятно, будет разворачиваться между этими тремя силами. И тот, кто одержит верх, возглавит не только государство, но и продолжение конфликтов на постсоветском пространстве, поскольку между всеми этими группами существует консенсус относительно необходимости восстановления российского влияния в границах бывшего СССР.

Виталий Портников, «Фейсбук»

