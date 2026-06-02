закрыть
2 июня 2026, вторник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске мужчина угнал Opel «просто покататься»

  • 2.06.2026, 13:49
В Бобруйске мужчина угнал Opel «просто покататься»
фото: onliner.by

Автомобиль нашли через несколько часов с поврежденным кузовом.

В начале мая жительница Бобруйска приехала на работу и оставила Opel на парковке возле административного здания. После окончания рабочего дня женщина обнаружила, что автомобиля на месте нет, и обратилась в милицию. Отмечается, что машина была не заперта, а ключ находился в бардачке.

Через несколько часов пропавший автомобиль был найден примерно в двух километрах от места угона. Машину вернули хозяйке, но на кузове были обнаружены повреждения лакокрасочного покрытия.

фото: onliner.by

Во время осмотра эксперты изъяли следы рук, один из которых принадлежал 32-летнему мужчине. Вскоре его причастность к угону подтвердилась экспертизой.

фото: onliner.by

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что злоумышленник был трезв, водительских прав он не имеет, но решил просто прокатиться на чужом авто, — сообщает ГКСЭ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров