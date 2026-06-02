В Бобруйске мужчина угнал Opel «просто покататься» 2.06.2026, 13:49

фото: onliner.by

Автомобиль нашли через несколько часов с поврежденным кузовом.

В начале мая жительница Бобруйска приехала на работу и оставила Opel на парковке возле административного здания. После окончания рабочего дня женщина обнаружила, что автомобиля на месте нет, и обратилась в милицию. Отмечается, что машина была не заперта, а ключ находился в бардачке.

Через несколько часов пропавший автомобиль был найден примерно в двух километрах от места угона. Машину вернули хозяйке, но на кузове были обнаружены повреждения лакокрасочного покрытия.

Во время осмотра эксперты изъяли следы рук, один из которых принадлежал 32-летнему мужчине. Вскоре его причастность к угону подтвердилась экспертизой.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что злоумышленник был трезв, водительских прав он не имеет, но решил просто прокатиться на чужом авто, — сообщает ГКСЭ.

