закрыть
2 июня 2026, вторник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший боец «Шторм Z» предсказал для РФ «жаркое лето и осень»

  • 2.06.2026, 13:55
Бывший боец «Шторм Z» предсказал для РФ «жаркое лето и осень»
Даниил Туленков

Ближайшие месяцы окажутся для России крайне напряженными.

На фоне последних успехов Сил обороны Украины Россия, похоже, утратила возможность добиться заморозки фронта на нынешней линии соприкосновения. Такое мнение 2 июня высказал в своем Telegram-канале российский писатель Даниил Туленков, ранее служивший в подразделении «Шторм Z».

По его оценке, следующим этапом возможного переговорного процесса между Киевом и Москвой может стать обсуждение возвращения к границам 1991 года. При этом, считает Туленков, российское общество пока не готово психологически принять подобный сценарий, а Кремль не способен даже рассматривать такие условия публично.

Писатель прогнозирует, что ближайшие месяцы окажутся для России крайне напряженными. По его словам, летом и осенью Украина продолжит наращивать давление за счет дальнобойных ударов, формируя внутри РФ запрос на завершение войны независимо от условий.

Туленков также допустил, что предметные дискуссии о возвращении к границам 1991 года могут начаться ближе к концу 2026 года. По его мнению, реальные предпосылки для выхода России из войны появятся лишь тогда, когда общество примет неизбежность полного вывода войск с территории Украины и смирится с этим фактом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров