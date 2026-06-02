Бывший боец «Шторм Z» предсказал для РФ «жаркое лето и осень»
- 2.06.2026, 13:55
Ближайшие месяцы окажутся для России крайне напряженными.
На фоне последних успехов Сил обороны Украины Россия, похоже, утратила возможность добиться заморозки фронта на нынешней линии соприкосновения. Такое мнение 2 июня высказал в своем Telegram-канале российский писатель Даниил Туленков, ранее служивший в подразделении «Шторм Z».
По его оценке, следующим этапом возможного переговорного процесса между Киевом и Москвой может стать обсуждение возвращения к границам 1991 года. При этом, считает Туленков, российское общество пока не готово психологически принять подобный сценарий, а Кремль не способен даже рассматривать такие условия публично.
Писатель прогнозирует, что ближайшие месяцы окажутся для России крайне напряженными. По его словам, летом и осенью Украина продолжит наращивать давление за счет дальнобойных ударов, формируя внутри РФ запрос на завершение войны независимо от условий.
Туленков также допустил, что предметные дискуссии о возвращении к границам 1991 года могут начаться ближе к концу 2026 года. По его мнению, реальные предпосылки для выхода России из войны появятся лишь тогда, когда общество примет неизбежность полного вывода войск с территории Украины и смирится с этим фактом.