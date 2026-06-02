2 июня 2026, вторник, 15:34
ЕС готовит новый удар по нефтяным доходам России

  • 2.06.2026, 14:33
21-й пакет санкций хотят утвердить до 15 июля.

Новый, 21-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть утвержден до 15 июля 2026 года в связи с истечением срока действия ценового потолка на российскую нефть.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

21-й пакет санкций Евросоюза против России планируют утвердить до 15 июля, чтобы не допустить резкого роста потолка цен на российскую сырую нефть.

По данным собеседников «Европейской правды», главным элементом 21-го пакета санкций станет замораживание этого уровня.

Главная цель – не дать России снова получать сверхдоходы от продажи нефти из-за резкого роста мировых цен вследствие войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.

В настоящее время в Европейском Союзе действует ценовой потолок на российскую нефть, установленный в предыдущих пакетах санкций против России.

Она рассчитывается по формуле: средняя цена на нефть за последние шесть месяцев минус 15% – и обновляется каждые полгода.

В настоящее время действует потолок цен на российскую нефть в размере 44,1 доллара за баррель, установленный 15 января 2026 года.

Следующая дата изменения – 15 июля 2026 года.

По оценкам энергоэкспертов, следующий ценовой потолок, учитывая резкий рост цен на нефть из-за блокирования Ормузского пролива, составит около 75 долларов за баррель.

«Такая максимальная цена для российской нефти недопустима, поскольку позволит значительно увеличить энергетические доходы Путина, которые он направит на войну против Украины», – заявил один из европейских чиновников на условиях анонимности.

Поэтому и возникла идея временной отмены расчета ценового потолка на российскую нефть по упомянутой ниже формуле, вместо этого предлагается заморозить его – зафиксировав новое правило в новом, 21-м пакете санкций против России.

«Именно поэтому необходимо успеть утвердить 21-й пакет санкций до 15 июля, такую цель ставят перед собой как Еврокомиссия, так и Совет ЕС», – сообщил еще один собеседник «ЕвроПравды».

Он отметил, что сейчас еще идут дискуссии на тему, на каком уровне заморозить ценовой потолок: понятно, что не будет консенсуса по поводу оставления его на уровне 44,1 доллара за баррель – но и до 75 долларов его также не будут поднимать.

«Компромиссная сумма будет где-то посередине», – заявил еврочиновник, прогнозируя, что она может составить где-то в районе 60 долларов за баррель.

