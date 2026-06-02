2 июня 2026, вторник, 15:35
Игорь Липсиц: Есть ключевая задача Путина в отношении Беларуси

  • 2.06.2026, 15:07
Российский экономист считает, что наша страна станет проблемой для экономики Кремля.

Ключевая задача Путина — не создать плацдарм в Беларуси, не сковать украинские силы на севере, а захватить страну. Такое мнение в интервью высказал российский экономист Игорь Липсиц в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Демченко. Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора.

«Знаете, я, может быть, один из немногих, кто действительно считает, что ключевая задача Путина, это даже не создать плацдарм в Беларуси, не сковать украинские силы на севере, а захватить Беларусь, потому что, как и в четырнадцатом году, необходимо что-то населению показывать, — заявил эксперт. — Если он ее захватывает все-таки, он получает профит или он получает колоссальную экономическую проблему для себя?

Я думаю, что это большая беда будет, потому что в Беларуси немного ценного — территория, выдвижение к Европе, но он и так эту территорию уже использует, там уже не очень хорошая экономика, довольно слабая. Был какой-то момент, когда Беларусь смотрелась неплохо на фоне России, там были работающие предприятия, там что-то было более-менее симпатичное, сейчас это все потеряно, разрушено, исчезла белорусская программная индустрия, бодро перекочевала в Варшаву и так далее. Поэтому он получит довольно отсталую территорию, которую нужно будет опять кормить, ничего хорошего, кроме двух нефтеперерабатывающих заводов, которые работают на той же самой российской нефти. Прироста у него не может быть, а содержать Беларусь ему придется теперь вместо Лукашенко», — сказал Липсиц.

