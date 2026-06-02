Украинский истребитель F-16 перехватил российскую крылатую ракету Х-101 во время атаки
- 2.06.2026, 15:45
Ракета взорвалась в воздухе.
В сети появилась видеозапись, на которой украинский истребитель F-16 перехватывает российскую крылатую ракету Х-101 во время одной из последних массированных атак РФ. На кадрах виден момент сопровождения воздушной цели и пуск ракеты класса «воздух-воздух» по вражескому средству поражения.
После точного попадания ракеты, выпущенной с истребителя, российская Х-101 взорвалась в воздухе, не достигнув своей цели.
На видео также видно, как обломки уничтоженной крылатой ракеты падают в поле после перехвата.