2 июня 2026, вторник, 17:06
Украинский истребитель F-16 перехватил российскую крылатую ракету Х-101 во время атаки

  • 2.06.2026, 15:45
Ракета взорвалась в воздухе.

В сети появилась видеозапись, на которой украинский истребитель F-16 перехватывает российскую крылатую ракету Х-101 во время одной из последних массированных атак РФ. На кадрах виден момент сопровождения воздушной цели и пуск ракеты класса «воздух-воздух» по вражескому средству поражения.

После точного попадания ракеты, выпущенной с истребителя, российская Х-101 взорвалась в воздухе, не достигнув своей цели.

На видео также видно, как обломки уничтоженной крылатой ракеты падают в поле после перехвата.

